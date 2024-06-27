Дарит букеты и шлет комплименты в Сети: Даня Милохин пытается вернуть бывшую Гаврилину после измен

Внимание блогера Дани Милохина вновь привлекла бывшая возлюбленная Юлия Гаврилина. Тиктокер уже пытался возобновить с ней отношения, но не смог оставаться ей верным. Теперь же артист посылает девушке комплименты в Сети и дарит цветы, чтобы заслужить очередной шанс.

Уже два года Милохин не живет в России и пытается строить карьеру заново за границей. Тем не менее, он не теряет надежды вернуться в Москву и поддерживает связь с друзьями, оставшимися в стране. Пытается общаться блогер и с экс-избранницей Гаврилиной. В последнее время поклонники стали замечать, что он обменивается с ней комментариями в социальных сетях, а в день рождения Юли Даня заказал для нее букет цветов.

«Даня? Спасибо!» - отреагировала на подарок Гаврилина, явно удивившись.

Отметим, что, пока Милохин был в России, его отношения с Юлей активно развивались, и у их пары даже было немало поклонников. Затем блогеры расстались, но спустя время вновь сошлись. Гаврилина прилетала к бойфренду в Дубай. По слухам, возобновившийся роман не продлился долго из-за измен Дани. Источники сообщали, что он встречался с другими девушками в тайне от Юли.

Ранее отец Дани Милохина объяснил, почему блогер не может вернуться в Россию.