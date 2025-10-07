Танцоры Булановой остались в прошлом: музыканты Дмитрия Маликова стали новыми звездами соцсетей

Пользователи соцсетей нашли новых кумиров после того, как танцоры певицы Татьяны Булановой стали терять популярность. Внимание зумеров привлекли музыканты артиста Дмитрия Маликова. В частности, духовики.

В Сети распространяются видео с концертов Маликова, на которых снимают вовсе не самого вокалиста, а его оркестр. Зрителям нравится то, что музыканты не только играют на духовых инструментах, но и зажигательно танцуют. Некоторые пользователи даже пишут, что они затмевают на выступлениях Дмитрия.

К слову, танцоры Булановой стали известны, в отличие от музыкантов Маликова, вовсе не свой энергией. А наоборот — ее отсутствием. В соцсетях артистов балета прозвали «энергосберегающими» за то, что они выполняли незамысловатые танцевальные движения на сцене как будто без желания. После этого россияне стало записывать пародии, благодаря чему танцоры обрели популярность.

Кроме того, есть фанаты и у баянистов Надежды Кадышевой. А еще в Сети набирает популярность Надежда Бабкина, которая записывает видео, используя молодежный сленг.

Ранее танцор Татьяны Булановой признался, что тайно продает мастер-классы по завирусившимся движениям.