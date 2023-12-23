Танцора Дмитрия Красилова вырезали из новогоднего шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», об этом сообщает The Voice.

Дмитрий Красилов часто появлялся на телеэкранах не только в качестве танцора, но и в роли ведущего. Так, его приглашали вести шоу «Караоке в большом городе» и «Приехали!» на телеканале МУЗ-ТВ.

На том же канале он снимался в качестве ведущего новогоднего концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», показ которого запланирован на новогоднюю ночь. Впрочем, по словам инсайдеров, Красилова решили вырезать из телевизионной версии концерта. Почему было принято такое решение, не уточняется.

Кроме Красилова, телеканал вырежет и кадры с его соведущей Анжеликой Пушновой. К слову, Пушнова и Красилов близко дружили и общались вне кадра. Анжелика на днях простилась с другом на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали о том, что юморист Вадим Галыгин простился с Дмитрием Красиловым в эфире шоу «Фантастика».