«Пришла страшная новость»: Вадим Галыгин трогательно простился с Дмитрием Красиловым

Юморист Вадим Галыгин простился с Дмитрием Красиловым в эфире шоу «Фантастика», об этом сообщает The Voice.

Дмитрий Красилов в последние месяцы много снимался на телевидении. Он был среди членов жюри шоу «Фантастика», где наряду с Дарьей Мороз, Юлианной Карауловой и Александрой Ребенок оценивал знаменитостей, выступающих в костюмах аватаров.

Перед очередным выпуском на экранах появился ведущий шоу Вадим Галыгин. Он объявил, что перед подготовкой нового выпуска в редакцию пришла печальная новость.

«Перед подготовкой выпуска пришла страшная новость — ушел из жизни Дима Красилов, наш любимый Пухляш. Добрый, искренний, смешной. Таким он для нас останется навсегда! Мы скорбим вместе с родственниками, друзьями и поклонниками Дмитрия, и всей нашей командой выражаем огромное сочувствие», — заявил он.

Галыгин добавил, что зрители смогут увидеть еще несколько отснятых выпусков с участием Дмитрия Красилова.

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