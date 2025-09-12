«Потерялась для меня как гражданка»: Запашный раскритиковал Пугачеву после интервью

Эдгард Запашный заявил, что с удовольствием игнорирует Аллу Пугачеву. Об этом сообщает NEWS.ru.

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой. Артиста цирка задели слова певицы о первом президенте Чеченской республики Ичкерия* (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. Напомним, певица называла политика «приличным и порядочным».

«Я видел, как она с уважением и какой-то любовью и трепетом относилась к Джохару Дудаеву. Меня это поразило. Она рассказывает, как она поддерживает тех людей, которые призывают к убийству русского народа. Она ездит на антироссийские концерты, форумы», — рассказал он.

Запашный заявил, что хотя он признает талант Пугачевой, думать о ней он не хочет.

«Она потерялась для меня как гражданка. Ну, а песни, я признаю, были, есть и будут хорошими. Я ее с удовольствием игнорирую», — добавил он.

*ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация.