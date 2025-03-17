Танцор Николай Цискаридзе выгонял учеников из балетного класса за позу «самовар»

Ученица хореографа Николая Цискаридзе рассказала о жестких правилах, которых танцор придерживался в работе с артистами балета. По словам девушки, вылететь из класса можно было за несколько поз, самая опасная из которых – «самовар».

В личном блоге ученица Цискаридзе призналась, что танцор не любит несколько поз, которые иногда принимают студенты, пока его слушают. Например, нельзя ставить руки в боки и тем более делать упор на одну ногу. Николай это воспринимает как неуважение к нему.

«Так нельзя стоять на репетиции. Это полное неуважение. Еще одна поза – когда отдыхаешь и упираешься в колени. Но «самовар», конечно, хуже», - заявила девушка.

Также без объяснений Николай мог выгнать ученика из класса, если видел арабеск с сильным размахом рук. В этом движении ладони должны быть на уровне глаз, и если танцор забывал об этом, то покидал репетицию.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе впервые за 10 лет вернется на большую сцену и сыграет в спектакле с Константином Хабенским.