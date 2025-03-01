Цискаридзе впервые за 10 лет возвращается на большую сцену: подробности

Более 10 лет назад Николай Цискаридзе завершил карьеру танцовщица — последнее его выступление состоялось в Большом театре в 2013 году. Но ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой устроил сюрприз для поклонников. Артист вернется на сцену, правда в роли театрального артиста.

Выдающийся балетный танцор сыграет Людовика XIV в спектакле МХТ им. А. П. Чехова «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Цискаридзе рассказал, что репетиции начались 1 марта. Его партнером по сцене станет Константин Хабенский, которому досталась роль Мольера. Режиссером спектакля является Юрий Квятковский.

Выбор бывшего премьера Большого театра пал на МХТ неслучайно. Артист подчеркнул давние связи с театром и отметил влияние Аллы Шполянской и Олега Табакова на свою жизнь. Он также отметил, что Булгаков — один из его любимых авторов. Цискаридзе признался, что осознает ответственность, но готов к новому вызову.

«Конечно, для меня это очень большая ответственность и смелость», — отметил народный артист России в разговоре с mk.ru.

Пока Николай Цискаридзе никого не приглашает на постановку, поскольку боится сглазить свой успех.

Ранее танцовщик рассказал, что бы изменил в жизни, вернувшись в прошлое. Педагог посоветовал подрастающему поколению чаще слушать взрослых.