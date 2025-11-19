Танцор Булановой Берегуля рассказал, что не получал приглашения от «Иванушек». Об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что готов забрать к себе в коллектив уволившихся танцоров Татьяны Булановой. Он рассказывал, что группа примет «всех обездоленных артистов и талантливых людей».

Однако экс-танцор Булановой Дмитрий Берегуля заявил, что никаких приглашений от «Иванушек International» он пока не получал.

«Я так понял это был прикол и никаких предложений не поступало», — рассказал он.

Напомним, танцоры певицы ушли от нее из-за нападок со стороны нового директора. Впрочем, сам мужчина все обвинения в свою сторону отрицает.

Ранее мы писали о том, что будет с карьерой Татьяны Булановой после скандала с увольнением танцоров.