Невыгодно в коммерческом плане: что будет с карьерой Татьяны Булановой после скандала с увольнением танцоров

Решение Татьяны Булановой разорвать контракт с танцорами, покинувшими ее коллектив, не выгодно для певицы в коммерческом плане. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

По мнению эксперта, расторжение отношений с артистами подтанцовки в преддверии новогодних праздников является ошибкой для Татьяны Булановой. Евгений Бабичев отметил, что певица рискует потерять дополнительный источник дохода в «прибыльное» для звезд время. Критик считает, что артистке и ее команде нужно было подождать до Нового года, прежде чем принимать радикальные решения.

«Если есть ресурс, который может быть источником заработка путем дополнительных мероприятий на корпоративах, тем более перед Новым годом, то расставаться, как мне кажется, неправильно. То есть если это тренд этого года, то его нужно было поддержать хотя бы до 1 января. Потому что понятно, что произойдет отток внимания, когда будет набрана новая аудитория. И с точки зрения коммерческой составляющей лично для Булановой это, может быть, не будет в плюс», — подчеркнул Евгений Бабичев.

Недавно исполнительница хита «Ясный мой свет» объявила, что больше не выступает с танцорами, которые летом стали популярны в Сети. Сначала из команды певицы ушел Дмитрий Берегуля, а вслед за ним уволились супруги Максим и Алена Алалыкины. Последние утверждали, что ушли из коллектива из-за конфликта с директором Татьяны Булановой, который якобы применял по отношению к ним физическую силу. Представитель артистки Сергей Хрусталев же отверг обвинения пары и рассказал, что они просто не смогли справиться с нагрузкой во время гастрольного тура.

Ранее бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля подтвердил свое увольнение и намекнул, что ушел не сам: «Там сложная ситуация».