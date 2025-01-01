НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 января 2025, 09:51
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Танцевали под российский хит: Пугачева и Галкин* показали, как отметили Новый год - 2025

Алла Пугачева и Максим Галкин* танцевали под хит Губина в новогоднюю ночь.
Танцевали под российский хит: Пугачева и Галкин* показали, как отметили Новый год - 2025

© Tarakanov Vadim/East News

Уехавшие из России в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отметили Новый год за границей. Звездные супруги предпочли домашним посиделкам отдых в ресторане и записали праздничное видео для подписчиков.

Примадонна и юморист сняли видео около новогодней елки, которое опубликовали в социальных сетях. Галкин* выбрал интересный образ — классический пиджак, белую рубашку с галстуком и брюки свободного кроя с кроссовками. Исполнительница хита «Арлекино» предстала в блестящем черном костюме и мокасинах. Наряд она решила разбавить шляпкой из фетра. Отметим, что народная артистка давно не появлялась на публике, предпочитая вести закрытый образ жизни.

Танцевали под российский хит: Пугачева и Галкин* показали, как отметили Новый год - 2025

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Галкин* и Пугачева танцевали под песню Андрея Губина «Ночь», а после — под хит Валерия Меладзе. 48-летний телеведущий с удовольствием подпевал хиту артиста. 75-летняя Алла Борисовна пыталась двигаться так же активно, но ей не удавалось повторить движения мужа.

В комментариях пару поздравили с Новым годом, пожелав им благополучия, счастья и здоровья.

Напомним, российские олигархи объявили бойкот эмигрировавшим звездам. Они больше не зовут Галкина* и Пугачеву на новогодние мероприятия из-за их антироссийской позиции.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Алла Пугачева
Максим Галкин
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