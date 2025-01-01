Танцевали под российский хит: Пугачева и Галкин* показали, как отметили Новый год - 2025

Уехавшие из России в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отметили Новый год за границей. Звездные супруги предпочли домашним посиделкам отдых в ресторане и записали праздничное видео для подписчиков.

Примадонна и юморист сняли видео около новогодней елки, которое опубликовали в социальных сетях. Галкин* выбрал интересный образ — классический пиджак, белую рубашку с галстуком и брюки свободного кроя с кроссовками. Исполнительница хита «Арлекино» предстала в блестящем черном костюме и мокасинах. Наряд она решила разбавить шляпкой из фетра. Отметим, что народная артистка давно не появлялась на публике, предпочитая вести закрытый образ жизни.