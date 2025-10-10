Танцевали и держались за руки: Дмитрия Диброва заметили в компании 27-летней преподавательницы вокала

Телеведущий Дмитрий Дибров после скандального развода с 36-летней женой Полиной был замечен в компании 27-летней преподавательницы вокала. Пара весело проводила время на одном из мероприятий.

Как пишет StarHit, девушка приехала в ресторан позже Дмитрия. Сначала они долгое время о чем-то увлеченно общались, а после закружились в танце, держась за руки.

Спутницей телеведущего оказалась преподавательница эстрадно-джазового вокала Анастасия Лущик. Как отмечает издание, девушка работает в продюсерском центре Игоря Матвиенко, где, вероятно, она и познакомилась с Дибровым.

Напомним, 65-летний Дибров развелся из-за измены 36-летней Полины с 50-летним другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Бизнесмен воспитывает шестерых детей.

Ранее Дмитрий Дибров посетил премьерный показ фильма «Хроники русской революции» вместе со старшим сыном Александром. Остальные дети, по его словам, остались с мамой.