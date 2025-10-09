«Остальные дети с мамой»: Дмитрий Дибров вышел в свет с 15-летним сыном

Телеведущий Дмитрий Дибров после скандального развода с 36-летней женой Полиной посетил премьерный показ фильма «Хроники русской революции» в «Октябре» вместе со старшим сыном Александром. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» вышел к журналистам в хорошем настроении. Он выбрал для мероприятия широкие черные брюки и свитер в тон, под который надел белую рубашку.

15-летний Александр последовал примеру отца и пришел в классическом черном костюме оверсайз.

«Это мой сын Александр. И фамилия у него Дибров, а не так, как вы подумали. Остальные дети с мамой. Они пока [этот кинороман] не поймут, а Саша поймет», - сказал телеведущий.

Дибров также признался, что сын голодный, так как он забрал его на мероприятие из школы.

В свою очередь, Александр рассказал, что хорошо относится к медийности родителей и планирует пойти по стопам отца. Кроме того, он прислушивается к отцу в вопросах стиля.