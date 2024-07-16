Танцевали и целовались на глазах у всех: SHAMAN и его жена появились на концерте Григория Лепса

В Сети распространились кадры с концерта певца Григория Лепса, на которые попал артист SHAMAN. Он пришел на выступление вместе с женой Еленой Мартыновой и не скрывал чувств на публике.

Исполнитель хита «Я русский» хоть и не прячет личную жизнь, но в свет вместе с супругой выходит редко. Исключение он сделал для вечера, посвященного Лепсу, и сразу же стал главной звездой мероприятия. Поклонники засняли, как пара отдыхала на концерте. Певец пригласил Елену на медленный танец и обнимал ее под хит Григория. Также в какой-то момент SHAMAN при всех поцеловал жену.

«Мы танцуем, Григорий поет», - написала супруга артиста в Сети.

Напомним, что Мартынова на 14 лет старше музыканта, но разница в возрасте их не волнует. Это уже второй брак SHAMAN. Его первой женой была Мария Рощупкина. От нее у него есть дочь Варвара.

Ранее SHAMAN высказался о блокировке своего YouTube-канала. Он заявил, что это никак не повлияло на его жизнь и карьеру.