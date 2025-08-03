Танцевала в ночном клубе: невестка Кристины Орбакайте вернулась из США в Москву без мужа

Невестка Кристины Орбакайте вернулась из США в Россию без мужа Никиты Преснякова. В личном блоге Алена Краснова поделилась кадрами, на которых показала, как проводит время в Москве.

В начале июля жена Никиты Преснякова снова приехала в Москву, а певец остался в Америке. Судя по всему, Алена Краснова не скучает в одиночестве супруга. 28-летняя модель опубликовала в соцсети видео, на котором запечатлела ресторан с открытой террасой. Затем девушка отправилась на вечеринку в столичный ночной клуб. На появившихся в Сети кадрах видно, как невестка Кристины Орбакайте в облегающем платье танцевала в заведении с подругами.

Сам же солист группы MULTIVERSE не присоединился к жене и остался в США. Известно, что пара уже три года живет в США, но иногда возвращается в Россию. Так, прошлым летом Никита Пресняков и Алена Краснова приезжали в страну, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. После этого музыкант уехал в Америку, а его супруга задержалась в РФ на три месяца, что подогрело слухи о расставании пары. Позднее супруги воссоединились в США и опровергли домыслы.

Ранее Никита Пресняков устроил в США пикник с шашлыками и русскими песнями.