Никита Пресняков устроил в США пикник с шашлыками и русскими песнями

Модель Алена Краснова провела выходные вместе с мужем, музыкантом Никитой Пресняковым и его друзьями на природе. В личном блоге она показала кадры с пикника, в ходе которого компания накрыла стол и жарила шашлыки.

Кроме того, молодые люди пели русские песни, чем спровоцировали в Сети предположения о том, что внук Аллы Пугачевой затосковал по Родине и сожалеет об эмиграции в США.

По мнению пользователей, Пресняков-младший так и не смог адаптироваться в чужой стране, поэтому продолжает воспроизводить там жизнь, похожую на ту, которую вел в Москве.

Вместе с тем, сам сын Кристины Орбакайте и его жена таких мыслей никогда не высказывали. Никита часто гастролирует по городам США и выступает с каверами на старые российские хиты в ресторанах.

Напомним, в 2022 году внук Пугачевой уехал в США и начал строить там музыкальную карьеру. Позже в СМИ появилась информация о том, что 33-летний Никита Пресняков разводится с 27-летней моделью Аленой Красновой после семи лет брака. В июле 2024 года стало известно, что супруги приехали в Россию и отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Однако музыкант пробыл в стране всего пару недель, а затем вернулся в США, а его жена осталась в России на три месяца, что подогрело слухи о расставании пары. Позже супруги воссоединились в США опровергнул все домыслы.

Ранее модель и певица Анна Калашникова заявила, что жена Никиты Преснякова приезжала в Москву для продажи недвижимости. Речь идет о даче на Истре и квартире на Лубянке.