Танцевала с большим животом на свадьбе: Регина Тодоренко пообещала раскрыть подписчикам правду 14 июня

Телеведущая Регина Тодоренко побывала на свадьбе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Все обратили внимание на фигуру знаменитости — у супруги Влада Топалова появился живот. Делиться информацией на этот счет звезда не стала, лишь пообещав, что все станет известно в ее день рождения.

В Сети опубликовали видео с праздника Преснякова и Подольской. На кадрах видно, как невеста танцует с Региной, у которой выпирает живот. В связи с этим у поклонников телеведущей накопилась к ней масса вопросов.

Тодоренко прокомментировала свое появление на свадьбе у артистов. Она пообещала, что раскроет тайну чуть позже — в день своего рождения.

«Я знаю, что у вас накопилась масса вопросов, дождитесь моего дня рождения, 14-го июня обо всем поговорим», — написала Регина.

Ранее стало известно, сколько телеведущая отдала за трехдневный отпуск на Бали. Регина заплатила за путешествие не менее 700 тысяч рублей.