«80 смен за 3,5 месяца»: Тодоренко отдала 700 тысяч рублей за три дня отдыха на Бали после тяжелых будней

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками радостной новостью. После трех с половиной месяцев работы ей удалось выбраться с семьей на Бали. Telegram-канал Звездач подсчитал, во сколько звезде обошелся такой отдых.

Тодоренко написала в социальных сетях, что порой ее график сильно загружен. По словам Регины, за последние 3,5 месяца она отработала 80 смен. При этом звезде приходилось сниматься как днем, так и ночью.

«Я мечтала отдохнуть семьей после плотного, насыщенного, порой сложного рабочего графика! 80 смен за 3,5 месяца. Смены бывали дневные, ночные, бывали дневные перетекающие в ночные, но мы справились!» — рассказала телеведущая.

По подсчетам журналистов, за три дня на Бали с семьей Тодоренко отдала не менее 700 тысяч рублей. Проживание на вилле обошлось в 93 тысячи рублей за сутки, а перелет стоил более 460 тысяч.

Ранее стало известно, что Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений. Причиной тому стал алкоголь, к которому питал слабость певец.