Тамара Семина призвала забрать у Аллы Пугачевой дом с пирсом в Подмосковье

Народная артистка РСФСР Тамара Семина отреагировала на новость о том, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева не смогла продать или сдать в аренду свой особняк на Истринском водохранилище, а также сняла прибрежную зону возле этих владений вплоть до 2057 года. Ее слова приводит издание «Абзац».

По мнению звезды «Вечного зова», необходимо забрать у Примадонны дачу и все остальное имущество. Она также призвала запретить Пугачевой въезд в Россию.

«Алле Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги. Надо наложить арест на все ее сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло. От нее не убудет», - высказалась Семина.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми уехала из России в Израиль. Через некоторое время семейство обосновалось на Кипре, где у них есть элитная недвижимость. Также артистов нередко замечают в Латвии.

Ранее певица Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность и пафос.