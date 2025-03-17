Певица Ирина Понаровская осудила Аллу Пугачеву за напыщенность и пафос

Ирина Понаровская хорошо общалась с Аллой Пугачевой в 1970-х и даже думала, что подружится с Примадонной. Но между артистками пробежала черная кошка. 72-летняя певица отдалилась от исполнительницы хита «Миллион алых роз» из-за разных ценностей.

Знаменитость поделилась хорошими воспоминаниями о Пугачевой. Понаровская рассказала, что после концерта в Варшаве они взяли один люкс на двоих. Знаменитости проговорили до пяти утра и успели многое обсудить. Артистки гуляли, заказывали в номер красивые завтраки и ужины — казалось, что буквально скоро они станут хорошими подругами.

Но все изменилось после того, как Ирина пережила две клинические смерти. Певица не понимает стремление Пугачевой возвышаться и ее желание жить на широкую ногу.

«Я не могу понять, откуда у людей не царского, в общем-то, вроде бы происхождения, не олигархических династий, такие запросы на величие, на статусность, на напыщенность, на пафос», — рассказала заслуженная артистка России в интервью FAMETIME TV.

Понаровская не отрицает талант Пугачевой, но считает, что ее мнение о себе все же слишком завышенное. По-настоящему гениальным человеком Ирина считает, к примеру, композитора Михаила Шостаковича.

Ранее Ирина призналась, до сих пор не может оправиться от потери единственного сына Энтони, который скончался полгода назад.