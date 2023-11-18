Тамара Гвердцители спела в Казахстане на украинском языке, об этом сообщает Telegram-канал «Самые сливки».

17 ноября в Астане прошел концерт грузинской певицы Тамары Гвердцители. Знаменитость во время концерта обратилась к своим слушателям и заявила, что сейчас в мире весьма неспокойное время.

«Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности», — сказала она со сцены.

В какой-то момент артистка начала исполнять песню на украинском языке, видео с соответствующим выступлением появилось в анонимных Telegram-каналах. Авторы ролика утверждают, что во время исполнения песни, сцена окрасилась в желто-синий цвет.

Напомним, Тамара Гвердцители уехала из России в 2022 году. Знакомые артистки рассказывали, что причиной отъезда стала тяжелая болезнь и смерть матери, однако в Россию Гвердцители так и не вернулась.

Ранее мы писали о том, что студия Тамары Гвердцители в России получила штрафы на 60 тысяч рублей.