Студия Тамары Гвердцители в России получила штрафы на 60 тысяч рублей, об этом сообщает Абзац.

ООО «Студия Тамары Гвердцители», владелицей которого является грузинская певица, накопила штрафы на сумму 60 тысяч рублей, следует из базы Федеральной службы судебных приставов. Как удалось выяснить журналистам, за 2022 год на компанию артистки составили 16 административных протоколов за нарушения ПДД.

Отмечается, что штрафы выписаны за превышения скорости и неправильную парковку. Ни один из протоколов так и не был оплачен. ГИБДД выписывает штрафы на юридические лица в случае, когда водитель на служебной машине нарушает правила дорожного движения. Это связано с тем, что большинство нарушений снимает камера, а она не знает, кто сидит за рулем, и штраф привязывают к владельцу транспорта.

Ранее мы писали о том, что продюсер Тамары Гвердцители рассказал, почему певица уехала из России. По словам Сергея Пудовкина, это связано со смертью матери артистки.