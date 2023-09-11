Тамара Глоба сообщила, что Алла Пугачева назвала россиян холопами из-за досады

Астролог Тамара Глоба объяснила, почему певица Алла Пугачева назвала россиян «холопами и рабами». Именно после этого высказывания большинство поклонников отвернулось от артистки. Однако специалист уверена, что Примадонна не специально обидела людей. На самом деле ей двигала досада.

По мнению эксперта, Алла Борисовна написала свой скандальный пост из-за того, что люди от нее отказались. Вернувшись в Россию осенью прошлого года, она надеялась на радушный прием, однако все оказалось иначе. Фанаты, что ее обожали, приняли ее холодно. Да и, по слухам, у нее не вышло обелить репутацию мужа. Именно поэтому певица настолько обиделась, что не сдержалась в выражениях.

«Аллой двигала досада. Она ведь хотела вернуться в Россию тогда. Но ее не приняли. Это вызвало огромный подъем чувств, досаду», - цитирует слова Тамары Глобы издание aif.ru.

Однако, как считает астролог, попытки вернуться Пугачева не оставит. Она еще раз прилетит в Россию. Правда, когда это произойдет и при каких обстоятельствах, Тамара не уточнила.

Ранее Тамара Глоба рассказала, как предсказала смерть Алле Борисовне.