«Бросить не может»: Бузова сфотографировалась с бокалом вина и нарвалась на критику

Певица Ольга Бузова опубликовала фото с бокалом вина и нарвалась на критику. Пользователи Сети отметили, что звезда слишком часто позирует с алкогольными напитками.

Недавно телеведущая вернулась из Колумбии, где много работала и снималась в шоу. После путешествия она решила немного отдохнуть в Подмосковье, не забывая при этом вести соцсети. Сначала Ольга похвасталась красотами и позировала на велосипеде.

«Мне кажется, с детства не каталась. Так круто! Свежий воздух, погода хорошая. Всем спорт! Чтобы вы понимали это Подмосковье. Просто шик, блеск, красота. Какая красивая сегодня иллюминация от солнышка, просто невероятно», — поделилась певица.

После Бузова поделилась снимками из ресторана. На ее столе были легкие салаты, стейк из мяса с овощами и бокал красного вина. Фанаты приняли критиковать звезду. Некоторые напомнили слова экс-возлюбленного знаменитости Дениса Лебедева, который говорил, что Ольга слишком любит пить вино.

«Все фото с выпивкой, бывшие ее из-за этого бросали, а она бросить не может», — написали в комментариях.

При этом преданные слушатели Бузовой встали на ее защиту и отметили, что она не так часто публикует фото с выпивкой – только на двух кадрах из десяти.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова показала обручальное кольцо. Она намекнула на свадьбу. До этого она публиковала снимок с мужчиной, лицо которого закрыла стикером.