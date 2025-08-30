«Там все четко расписано»: раскрыты подробности завещания бездетного Родиона Щедрина

Композитор Родион Щедрин, скончавшийся 29 августа, прожил в браке с балериной Майей Плисецкой 57 лет, но у пары не было детей. Перед смертью он завещал дом в Литве посторонней женщине, много лет ухаживавшей за его недвижимостью.

Бывший редактор газеты «Спорт-Экспресс» Владимир Титоренко рассказал, что супруги еще при жизни распорядились своим имуществом.

«Там все четко расписано. Это касается и авторских прав на музыкальные произведения Щедрина, и семейных накоплений», — рассказал Владимир в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Квартира на Тверской в Москве, по его словам, досталась государству. Так пожелал Щедрин еще в 2022 году. В настоящее время там работает музей имени Майи Плисецкой.

«Щедрин жену обожал, пылинки с нее сдувал. А еще они очень любили Россию. Хоть и проводили много времени в Европе, все равно оставались абсолютно русскими людьми», — заверил Титоренко.

Напомним, композитор Родион Щедрин умер 29 августа в возрасте 92 лет. Он скончался в клинике в Германии. Его жена, прима-балерина Майя Плисецкая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет.

Ранее сообщалось, что пара оставила завещание, согласно которому их прах нужно соединить, после чего развеять над Россией. При этом настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Федор Бородин сказал, что церковь не проводит таких обрядов, но позволяет хоронить близких в общей могиле.