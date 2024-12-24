«Там война намечается»: стремящаяся на сцену дочь Александра Серова пошла против отца

Дочь Александра Серова Мишель, несмотря на отсутствие поддержки знаменитого отца, пытается пробиться на большую сцену. В личном блоге Любови Успенской появился отрывок из новой песни наследницы артиста. Судя по всему, тем самым девушка решила показать отцу, что не собирается отступать и готова пойти против него.

Недавно бывшая жена Александра Серова Елена Стебенева честно высказалась о карьере дочери на сцене. По словам экс-избранницы певца, ей нравится, как поет Мишель, но ее расстраивает, что дочь не может пробиться на большую сцену из-за «гадюшника» в шоу-бизнесе. Многие поддержали женщину и заявили, что у девушки есть все шансы реализоваться на сцене благодаря отцу. По словам Мишель, она начала петь еще в детстве и продолжает развиваться.

Сам певец признавался, что поддерживает стремление дочери попасть на большую сцену и даже берет ее на свои концерты. Однако, говоря о творческих способностях Мишель, Александр Серов не скрывал, что не понимает, почему «ей поют дифирамбы». Такие резкие высказывания могли задеть девушку, поэтому не исключено, что она в итоге решила пойти против отца. В поддержку начинающей артистки выступила Любовь Успенская, опубликовавшая в соцсети фрагмент новой песни Мишель «Метели».

Пользователи Сети отреагировали на такой жест певицы, отметив, что между Александром Серовым и его дочерью, вероятно, «намечается война».

«Даже Люба поддержала Мишель, ну что же у нее за отец такой!», «А Мишель больше не смотрит папе в зубы? Научилась у матерящейся матери?», «Там война намечается? Серов же не в восторге от пения Мишель. Но Люба молодец», — пишут в Сети.

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Серова отказалась пользоваться связями отца для продвижения карьеры. Мишель Серова призналась, что ее песни спонсирует муж.