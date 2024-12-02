31-летняя дочь Александра Серова призналась, что ее карьеру спонсирует муж. Об этом стало известно в эфире шоу Амины Centr.

Мишель Серова отказывается пользоваться связями отца для продвижения карьеры. Певица призналась, что у нее нет особых успехов, но при этом она не намерена сдаваться. Главной поддержкой Серовой является супруг, который спонсировал ее последние треки.

«Муж спонсировал мои последние движения, мои треки. Понятно, я ведь не работаю, у меня двое детей. Я была в затяжном декрете. Выхлопа-то нет! Я пока не принесла ни копейки за свою творческую деятельность. Муж, как бизнесмен, говорит: «Так, вложения были, а где выгода?». Я сама это понимаю и поэтому остановилась», — высказалась знаменитость.

Мишель призналась, что пытается самостоятельно себя обеспечить. Она развивает блог, и, по ее мнению, весьма успешно. Серовой важно чувствовать себя независимой.

«Я все-таки не из тех девочек, которые готовы посвятить себя только семье. Мне очень нравится развиваться, браться за проекты. Я делала подкасты, брала интервью», — резюмировала дочь Серова.

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