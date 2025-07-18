«Там уже перейдена красная линия»: Алла Пугачева может попытаться вернуться в Россию

Уехавшая в 2022 году из России Алла Пугачева может предпринять попытку вернуться, однако ей будет очень непросто. Такое мнение высказал актер и режиссер Николай Бурляев.

«К ней особые вопросы: там уже перейдена красная линия. Примет ли ее наш народ? Конечно, она может покаяться и приехать, потому что там они никому не нужны. Абсолютно никому. А здесь у них вся страна была», - сказал он в беседе с mk.ru.

Он также обратил внимание, что в последнее время критики со стороны сбежавших из России артистов становится все меньше и меньше. По мнению актера, этому есть простое объяснение.

«Все они родились в России. Воспитаны они были здесь. Их лукавый искусил, они предали свое Отечество. Это сложный вопрос, как с ними нужно поступать. Будущее покажет, насколько искренне они осознали свой нехороший поступок», - заключил Бурляев.

Ранее актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала слова бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина о готовности принять назад сбежавших из страны в 2022 году артистов, если они извинятся. Он также выразил уверенность, что уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова хочет вернуться, но не знает как это сделать.