«Извинятся, то примем»: в Госдуме ответили на слова Степашина о Хаматовой

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала слова бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина о готовности принять назад сбежавших из страны в 2022 году артистов, если они извинятся.

«Смотря как артисты вернутся, и смотря какие артисты, то есть насколько много они натворили бед», — сказала парламентарий в беседе с aif.ru.

По мнению Драпеко, если артисты не переводили деньги на поддержку ВСУ, то россияне вполне могут простить сбежавших. При этом они должны будут принести публичные извинения и сделать что-то полезное для страны.

«Пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут. А пока конфликт продолжается, все напряжены. Из последних сил последнее отдают, чтобы победить», — сказала депутат.

В недавнем интервью бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что многие уехавшие из России после начала СВО хотят вернуться, но не знают, как это сделать. В качестве примера он привел проживающую с 2022 года в Латвии Чулпан Хаматову.

«Сейчас многие хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, с которой мы много раз встречались. Она прекрасная, но чего умотала? Сейчас не знает, как вернуться. У нее был фонд, она поддерживала детей — вы знаете. Что ты убежала, Чулпан? Кому ты там нужна в этой Прибалтике? Никому. Если вернутся, извинятся, то примем», — заявил политик в интервью РИА Новости.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию. По его мнению, чтобы очистить ее запятнанную репутацию, недостаточно быть простым чиновником. Решение о том, пускать артистку в страну или нет, должен принимать президент.