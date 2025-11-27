«Там ты никому не нужен»: Виталий Бородин посоветовал Дане Милохину вернуться в Россию

Виталий Бородин предложил Дане Милохину вернуться в Россию и пойти в армию. Об этом сообщает «Абзац».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отреагировал на последние новости о Дане Милохине. Напомним, блогер рассказывал, что вынужден работать курьером в Дубае.

По словам Бородина, в России Милохина ждет более перспективное будущее. Общественник напомнил, что в армии бесплатно кормят и предоставляют спальное место.

«Я призываю его вернуться обратно в Россию и отдать долг перед Родиной. У нас в армии солдатов кормят, одевают — и не нужно будет скитаться по Дубаю, работая курьером», — заявил он.

Активист также рассказал, что многие будут рады возвращению блогера.

«Там ты никому не нужен и не интересен, поэтому работаешь курьером, водителем, уборщиком. Для них ты не востребован, а нам необходим», — отметил он.

