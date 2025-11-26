«С каких пор он планирует мои концерты?»: Филипп Киркоров отреагировал на слова Виталия Бородина

Певец Филипп Киркоров отреагировал на слова главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина о том, что артист не будет участвовать в новогодних концертах и корпоративах. Исполнитель назвал эти сообщения «странной информацией со стороны».

Подробности выяснил сайт mk.ru.

Киркоров появился на музыкальном конкурсе «Пой в душе», он возглавил жюри. Артист рассказал про напряженный график и сообщил, что не намерен отказываться от работы в праздники.

«С каких пор Бородин стал директором Филиппа Киркорова? С каких пор он занимается тем, что планирует или не планирует мои концерты?» - удивился певец.

У Киркорова по-прежнему много выступлений и отменять концерты он не собирается.

«Это какая-то странная информация со стороны. Я как работал, так и работаю. Если народ просит меня петь, зачем мне что-то отменять? Конечно, я буду петь», - рассказала артист.

Ранее Бородин сказал, что новогодние праздники пройдут без Киркорова.