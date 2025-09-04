«Там сложная ситуация»: прославивший Буланову танцор сообщил об увольнении

Танцор Татьяны Булановой, которого пользователи Сети прозвали «энергосберегающим», сообщил об увольнении. По словам Дмитрия Берегули, на гастроли с певицей по Дальнему Востоку и Сибири он не поедет.

Как пишет Telegram-канал Mash, концертный директор Булановой заверил, что никого не увольнял. При этом он отказался комментировать уход Берегули.

Сама же исполнительница хита «Ясный мой свет» ранее сообщила, что ее легендарный танцор ушел из коллектива по собственному желанию, так как «состарился».

Дмитрий в беседе с каналом опроверг слова Булановой и намекнул, что ушел не сам.

«Так получилось. Там сложная ситуация. Пусть лучше Таня прокомментирует», - сказал Берегуля, добавив, что надеется иногда танцевать у Булановой, а пока сосредоточится на ведении мероприятий.

Напомним, Дмитрий работает со звездой 25 лет. В коллектив он пришел в качестве хореографа и танцора, а позднее стал еще и шоуменом, ведущим и бэк-МС.

Ранее сам Дмитрий Берегуля опровергал новости об увольнении из коллектива звезды. Мужчина признался, что пропустил последние выступления артистки из-за второй работы.