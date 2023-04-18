«Там ревность»: младший сын Михаила Шуфутинского до сих пор не принял его жену Светлану

Звезда шансона Михаил Шуфутинский счастлив в браке с третьей женой Светланой Юразовой. Оказалось, что не все родственники мэтра рады его союзу с женщиной, которая младше исполнителя на 25 лет. Об этом пишет Woman.ru.

Напомним, что артист в третий раз пошел к алтарю в 2020 году. Избранница музыканта долгое время была его танцовщицей в балете. Светлана была рядом с мужчиной, когда он тяжело переживал смерть жены Маргариты, с которой прожил в браке больше 40 лет. Михаил Захарович проводил много времени со стройной блондинкой и в какой-то момент понял, что хочет связать с ней свою жизнь.

В программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» певец рассказал, что последние 10 лет он жил вдали от покойной супруги Маргариты. Женщина была в Америке, а Шуфутинский – в России. Они поддерживали теплые отношения. Светлана знала супругу певца и хорошо с ней общалась. Но тогда речи о романе не шло.

Шуфутинский сблизился с танцовщицей уже после смерти супруги. Певец признался, что хорошо общается с дочерью Светланы и знает ее с детства, когда она гастролировала с мамой. Старший сын артиста Дэвид тоже легко принял новую жену отца. Молодой человек руководствовался фразой: «Лишь бы папа был счастлив».

«С младшим Антоном Светлана мало общалась, потому что он жил далеко. И у нас не очень сложились отношения с его женой. Там чисто ревность — в семье появилась еще одна молодая женщина», – заявил Михаил Захарович.

Артист с сожалением отмечает, что младший наследник до сих пор не принимает Светлану.

Ранее мы писали о том, как певицу Любовь Успенскую заподозрили в романе с Михаилом Шуфутинским. Поводом стали совместные архивные фотографии, которые исполнительница выложила в день его рождения. На снимках Успенская запечатлена с оголенным бюстом. Она выглядит счастливой, если не сказать влюбленной. Успенская нежно обратилась к коллеге, назвав его «дорогим».