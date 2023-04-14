Певицу Любовь Успенскую заподозрили в романе с Михаилом Шуфутинским

69-летнюю певицу Любовь Успенскую заподозрили в романе с артистом и ее бывшим продюсером Михаилом Шуфутинским. Поводом стали совместные архивные фотографии, которые исполнительница выложила в день его рождения. На снимках Успенская запечатлена с оголенным бюстом.

На фотографиях певица выглядит счастливой, если не сказать влюбленной. Успенская нежно обратилась к Шуфутинскому, назвав его «дорогим».

«На протяжении долгих лет ты остаешься моим хорошим другом», - написала артистка и напомнила, что с первым продюсером был выпущен альбом, который сделал певицу узнаваемой в России.

Пользователи предположили, что когда-то между Успенской и Шуфутинским пробежала искра.

«Да там роман имел место, судя по всему», - написал кто-то из интернет-пользователей.

Ранее мы писали о пикантном казусе, недавно произошедшем с Успенской. Во время выступления у нее разошелся костюм на животе.