«Там просто мясо»: Виктория Боня рассказала об ужасающих ранах матери после пластической операции

68-летняя мама Виктории Бони Галина Петровна, сделавшая операцию у пластического хирурга Максима Иванчука, получила вместо подтяжки лица глубокие рубцы на шее. У женщины появился некроз и дыра в щеке после хирургического вмешательства. Знаменитость выяснила, что у этого врача уже были изувеченные пациентки.

По словам Бони, от рук этого доктора пострадали, как женщины, так и мужчины. Но не каждый из них может говорить о случившемся открыто.

«Им изуродовали лица и тела. Я видела живот девушки [которая делала операцию у Иванчука] — там просто мясо», — цитирует Викторию Super.

Телеведущая добавила, что эта девушка впала в депрессию после операции — она стеснялась раздеться и пойти на пляж.

Сейчас у Галины Петровны на 30% парализовано лицо. Виктория показала снимок мамы и другой пациентки с аналогичной проблемой.

Боня отметила, что хирург так сильно натянул кожу, не думая о последствиях. Теперь мама звезды не может поворачивать голову влево и вправо, а также поднимать наверх.

Телеведущая намерена добиться справедливости в отношении хирурга, а после заняться лицом мамы, чтобы исправить ошибки врача. Галина Петровна сохраняет позитивный настрой и надеется на лучшее.

Напомним, изуродованная после пластики мама Виктории Бони требует от врача 195 млн рублей.