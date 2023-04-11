«Там подтяжки, пластические операции»: Настя Ивлеева раскрыла изменения во внешности Дмитрия Нагиева

Настя Ивлеева и Дмитрий Нагиев находятся в довольно теплых отношениях. Все началось только с рабочего общения, но потом переросло в настоящую дружбу. Оба артиста часто позволяют себе подшучивать друг над другом. Вот только не всегда юмор оказывается уместным и понятным.

Недавно телеведущая выпустила новый влог на YouTube. В нем засветился и ее коллега по премии «Муз-ТВ». Настя призналась, что Дмитрия сильно любит ее мама Наталья Никитина. Более того, по ее словам, все мамы страны обожают артиста. Нагиеву комплимент понравился, вот только не по душе ему пришлось, как подруга его снимала в этот момент.

«Только снизу не снимай меня», - попросил экс-ведущий шоу «Голос» на Первом канале.

За эту фразу не смогла не зацепиться Ивлеева и пошутила: «Там подтяжки, пластические операции…» Этими словами она объяснила, почему ее друг так не любит нижние ракурсы. Вот только, казалось бы, безобидная шутка сильно задела Нагиева. «Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!» - заявил недовольной артист.

Напомним, что сам Нагиев признавался однажды только в одной сделанной пластической операции. Он делился, что переделывал нос, пострадавший из-за драки. Другие изменения во внешности Дмитрий отрицает.

Ранее телеведущий подтвердил, что стал дедом и высказался о проблемах в семье.