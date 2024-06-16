«Там очень много заморочек»: Дима Билан рассказал о своем рационе

42-летний Дима Билан рассказал, что нанял личного шеф-повара, который готовит блюда, учитывая все предпочтения певца. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

С ведением быта артисту помогает обученный персонал. Только вот своих домработников Билан предпочитает держать на расстоянии.

После сольного концерта, который прошел 15 июня на сцене ВТБ Арены, исполнитель хита «Держи» пообщался с журналистами. Певец заявил, что у него очень много предпочтений по питанию. Все блюда должны быть не только вкусными, но и полезными.

Чтобы всегда придерживаться здорового рациона, Билан даже нанял личного шеф-повара, который готовит ему еду через каждые два дня.

«Обязательно, чтобы там были овощи припущенные, а не переваренные, чтобы щи там были правильные, чтобы борщ был отличный. Чтобы не телятина, а говядина. Там очень много заморочек, правда. Щи должны быть ядерные, правильные!» – поделился артист.

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