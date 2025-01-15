«Там нет никаких сил на это»: Прохор Шаляпин сомневается в интрижках Натана на шоу «Звезды в джунглях»

Прохор Шаляпин высказался об интрижках Натана на шоу «Звезды в джунглях». Об этом он рассказал в шоу «Позавчерашние новости».

Прохор Шаляпин пришел в шоу Маши Миногаровой, где они обсудили новости о звездах. Одна из тем была посвящена изменам Натана — на «Звездах в джунглях» он целовался и обнимался с Лерчек и Бьянкой, будучи женатым.

Шаляпин сначала не поверил в это, заявив, что у него во время участия в программе не было сил даже встать с кровати.

«Я в шоке. Где они там мутили? Там сил нет вообще ни на что! Я был в шоу „Звезды в Африке“, там действительно не кормят. Я лежу на кровати, мне говорят: „Прохор, конкурсы!“ А я: „Какой конкурс?! У меня сил нет, голова кружится. Дайте полежать!“ А тут они замутили. Там, извини, вообще о сексе нет… нет никаких сил на это!» — объяснил он.

Напомним, сам Прохор Шаляпин пока что одинок. Последний раз он состоял в отношениях с моделью Ольгой Сан в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что 61-летняя Лолита отказалась выходить замуж за Прохора Шаляпина.