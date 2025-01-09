«Стар»: 61-летняя Лолита отказалась выходить замуж за Прохора Шаляпина

Певица Лолита отвергла предложение стать женой артиста Прохора Шаляпина. Она заявила, что он для нее недостаточно молод.

Исполнительница хита «На Титанике» была замужем пять раз. И в последнее время она стала все чаще заговаривать о новых отношениях. В личном блоге она призналась, что ищет себе состоятельного супруга. Ее мечта — миллиардер Руперт Мердок, но он уже женат. Поэтому поклонники решили предложить Лолите другие варианты.

Некоторые фанаты посчитали, что хорошей партией для Милявской может стать пропагандист гедонизма в Сети Прохор Шаляпин. Но певице выбор подписчиков не понравился.

«Он для меня стар и не супер», - отметила Лолита.

К слову, выгодную партию артистка хочет найти на сайте знакомств. По ее мнению, там ей может повстречаться влиятельный мужчина, который сделает ее счастливой.

Ранее в Иванове потребовали отменить концерт певицы Лолиты.