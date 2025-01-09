НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 января 2025, 15:25
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«Стар»: 61-летняя Лолита отказалась выходить замуж за Прохора Шаляпина

61-летняя певица Лолита отказалась от предложения стать женой Прохора Шаляпина.
«Стар»: 61-летняя Лолита отказалась выходить замуж за Прохора Шаляпина

© Starface.ru

Певица Лолита отвергла предложение стать женой артиста Прохора Шаляпина. Она заявила, что он для нее недостаточно молод.

Исполнительница хита «На Титанике» была замужем пять раз. И в последнее время она стала все чаще заговаривать о новых отношениях. В личном блоге она призналась, что ищет себе состоятельного супруга. Ее мечта — миллиардер Руперт Мердок, но он уже женат. Поэтому поклонники решили предложить Лолите другие варианты.

Некоторые фанаты посчитали, что хорошей партией для Милявской может стать пропагандист гедонизма в Сети Прохор Шаляпин. Но певице выбор подписчиков не понравился.

«Он для меня стар и не супер», - отметила Лолита.

К слову, выгодную партию артистка хочет найти на сайте знакомств. По ее мнению, там ей может повстречаться влиятельный мужчина, который сделает ее счастливой.

Ранее в Иванове потребовали отменить концерт певицы Лолиты.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Лолита Милявская
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