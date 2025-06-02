«Там нет матерных слов»: Татьяна Буланова отреагировала на новое тату на лице сына

Певица Татьяна Буланова отреагировала на новость о новом тату на лице сына Никиты. 18-летний рэпер набил на щеке название своего альбома, и его мама порадовалась, что это хотя бы не матерное слово.

В конце мая Никита показал поклонникам новую татуировку. У него на лице появилась надпись «Spexy». Причем многие не поверили, что тату настоящее. Поклонники Татьяны Булановой заподозрили, что это просто элемент пиар-кампании к выходу его сборника треков.

В шоу «Звезды сошлись» на НТВ звездная мама Никиты не захотела комментировать поступок сына.

«Без комментариев. Главное, что там нет матерных слов. Хоть в этом нормально все», - поделилась мыслями Буланова.

Отметим, что Никита старается строить карьеру без помощи мамы. При этом, как считает продюсер Сергей Дворцов, в продвижении Татьяна наследнику все же поможет, так как это распространено в шоу-бизнесе.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что готова обратиться к суррогатной матери для рождения ребенка.