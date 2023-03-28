«Там, на галерке»: 55-летний Федор Бондарчук публично поставил на место Паулину Андрееву

Федор Бондарчук и Паулина Андреева считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Если в начале отношений знаменитости открыто демонстрировали свой роман, то за последние два года супруги в разы сократили совместные выходы в свет. На фоне этого появились слухи о расставании актеров. К слову, ни сам Федор, ни Паулина никак не реагировали на подобные домыслы. Вместо этого супруги на днях посетили светское мероприятие, тем самым развеяв сомнения об их браке.

Как сообщает Woman.ru, Бондарчук и Андреева стали почетными гостями Премии художественного театра. Если Федор активно взаимодействовал с коллегами и был в центре внимания, то его супруга провела вечер весьма уединенно. Вот почему, поднявшись на сцену, 55-летний мужчина намеренно всем указал, что он пришел не один, а со своей избранницей.

«Моя жена сидит там, на галерке», — внезапно сообщил Бондарчук.

К слову, удивил пользователей Сети и внешний вид Паулины. Если раньше знаменитость выбирала головокружительные наряды, то на этот раз она предстала перед публикой в белой футболке и обычных джинсах. Журналисты Woman.ru предположили, что подобным действием супруга Федора выразила свое изменившееся отношение к светским мероприятиям.

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