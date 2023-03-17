«Я предлагал»: Федор Бондарчук перестал скрывать происходящее дома

Режиссер Федор Бондарчук дал интервью, в котором рассказал о происходящем дома, в частности, о работе с женой Паулиной Андреевой над сериалом «Актрисы». Она написала сценарий к этой картине, который читала мужу вслух.

В самом начале Бондарчук уточнил у супруги, о чем сценарий. Андреева рассказала, что он «об актерах, о кино, о театре».

Режиссеру показалась эта тема «опасной»: «как Паулина сможет отделить себя и свои переживания от текста, стать их создателем, а не «переживателем», рассуждал он.

«Когда были написаны четыре серии, я попросил дать мне почитать. Точнее, прочитать вслух», - признался Бондарчук в интервью «Ведомостям».

По его мнению, устное прочтение более точно доносит замысел автора. Также было с проектом «Псих».

В итоге текст заинтересовал Бондарчука: сначала он снял две пилотные серии, а затем все десять.

«Я предлагал одну из главных ролей [Паулине – прим.], на которую она объективно подходила», - добавил режиссер и сообщил, что она предложила другую актрису. Бондарчук оценил поступок жены и назвал его «по-настоящему авторским подходом к делу».

Ранее певица Лолита рассказала о съемках у Бондарчука в сериале «Актрисы», премьера которого состоится 30 марта. Артистка заявила об отсутствии поблажек и строгой дисциплине на съемочной площадке.