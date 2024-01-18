«Там мужчины!»: Никита Кологривый назвал кумиров в кинематографе

Актер Никита Кологривый, сыгравший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, какие артисты импонируют ему. Об этом сообщает Пятый канал.

По мнению артиста, после 1990-х в российском кинематографе появилось множество актеров, которые не обладают особым талантом, однако имеют большое количество регалий благодаря связям. Никита признался, что считает себя ревизором, планирующим снимать маски со всех псевдоактеров.

«Не будет халявы! Со мной, если вы попадете в кино, вы либо проиграете мне, либо будете такие же, либо лучше», - заявил Кологривый.

При этом звезда «Слова пацана» отметил, что ему нравятся такие советские актеры, как Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин. Он считает, что эти люди являются по-настоящему пластичными артистами.

«Там мужчины! Сравните Шукшина с Милошем Биковичем? Или, вот вы SHAMAN говорили. Сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните!», - высказался актер.

Среди современников в положительном ключе Кологривый также выделил Олега Янковского и Сергея Гармаша.

Ранее актер Вячеслав Копейкин из «Слово пацана» отреагировал на сравнения с Кологривым.