«Там матрасы лежат, решетка»: Виктория Боня рассказала, как бывший помог ей выбраться из тюрьмы

Виктория Боня рассказала, как однажды попала в мексиканскую тюрьму. Интересным случаем из жизни блогерша поделилась на шоу «Злые языки».

В то время знаменитость состояла в романтических отношениях с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Мужчине нужно было уехать в тур в Мексику, и Боня отправилась с ним. Однако на паспортном контроле выяснилось, что блогерша не заполнила одну из анкет.

«Ему сказали проходить, а меня затолкали в тюрьму в Мексике. Там матрасы лежат, решетка. Хорошо, что я говорю на испанском, я могла что-то объяснить», – вспоминает Виктория.

Звезду «Дома-2» тогда отправили в комнату ожидания, забрав у нее телефон и чемодан. Выбраться из тюрьмы Боне помог возлюбленный. У мужчины были связи и множество поклонников-мексиканцев.

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