«Хотел показать фаер-шоу и загорелся»: Стас Барецкий едва не погиб на съемках фильма
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Стас Барецкий заявил, что едва не погиб на съемках боевика «Барецкий. Последняя кровь». Об этом российский актер и певец сообщил изданию «Страсти».
Недавно стало известно о начале съемок нового фильма «Барецкий. Последняя кровь», где главную роль играет сам Станислав Барецкий.
22 июня на съемочной площадке произошло ЧП. Барецкий должен был исполнить опасный трюк с огнем.
«Сегодня на съемках боевика «Барецкий. Последняя кровь» чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», – поделился артист.
Стас Барецкий должен выдохнуть горючим топливом на открытый источник огня. Однако что-то пошло не по плану, и пламя обожгло актеру лицо.
На место проведения съемок пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики порекомендовали Стасу Барецкому лечь в больницу, но актер отказался от этого ради съемок.
«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение. Если будет совсем плохо, поеду в больницу. В скорой сказали, что надо в больницу, но я отказался из-за съемок!» – добавил он.
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