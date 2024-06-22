«Хотел показать фаер-шоу и загорелся»: Стас Барецкий едва не погиб на съемках фильма

Стас Барецкий заявил, что едва не погиб на съемках боевика «Барецкий. Последняя кровь». Об этом российский актер и певец сообщил изданию «Страсти».

Недавно стало известно о начале съемок нового фильма «Барецкий. Последняя кровь», где главную роль играет сам Станислав Барецкий.

22 июня на съемочной площадке произошло ЧП. Барецкий должен был исполнить опасный трюк с огнем.

«Сегодня на съемках боевика «Барецкий. Последняя кровь» чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», – поделился артист.

Стас Барецкий должен выдохнуть горючим топливом на открытый источник огня. Однако что-то пошло не по плану, и пламя обожгло актеру лицо.