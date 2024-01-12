«Там люди добрее»: актриса Марьяна Спивак покинула Россию

Актриса Марьяна Спивак уехала из России из-за плохого климата, об этом сообщает Газета.Ru.

Звезда фильма «Цой» Марьяна Спивак сообщила о том, что улетела на Шри-Ланку. Актриса призналась, что вылетела на отдых еще 25 декабря. По словам знаменитости, она тяжело переживает зиму в России.

«Я вообще-вообще не понимаю, как можно жить в зиме. Как открывать глаза в темноте и холоде и что-то делать. Добровольно! От лета до лета… короткими перебежками. Тепла искать и солнца. Ждать, ждать… вот-вот и скоро, скоро будет легче. Моя бы воля — жила бы в лете. Там люди добрее. Там хорошо», — рассказала она.

Спивак не рассказала о том, когда вернется в Россию.

Марьяна Спивак — актриса театра и кино. Наибольшую популярность ей принесли роли в фильме «Нелюбовь» и в сериале «Эпидемия». Актриса воспитывает сына Григория, который родился от второго мужа актера Антона Кузнецова.

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