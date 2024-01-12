«Били головой об стенку»: Диана Анкудинова рассказала об истязаниях в детстве

Диана Анкудинова нашла нужным рассказать о травмах, полученных в детском доме. Об этом она сообщила в интервью порталу News.ru.

Певица до трех лет росла в неблагополучной семье. В какой-то момент в органы опеки обратились соседи девочки. После проверки будущую певицу отправили в детский дом.

О жизни в детдоме Анкудинова вспоминает с ужасом. По ее словам, в учреждении над ней издевались.

«Это было плохое время. Все, что я помню — плохие моменты. Например, как меня топили ванной или били головой о стенку, много странных людей наваливались и буквально лежали на мне. У меня была сломана ключица, порвана губа…» — рассказала она.

Вскоре Диану забрали из детского дома приемные родители, с которыми она прекрасно общается. А вот о своей биологической матери Анкудинова вспоминать не хочет.

При этом певица подчеркнула, что спустя годы она спокойно рассказывает об истязаниях в детдоме. Анкудинова призналась, что пользуется услугами психолога, который помогает ей справиться с детскими травмами.

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