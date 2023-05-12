Там лучше для ампутантов: куда могли увезти тяжелобольного Костомарова

11 мая сообщалось, что фигуриста Романа Костомарова тайно выписали и увезли за границу. Его супруга Оксана Домнина опровергла данную информацию. Спортивный врач Александр Резепов предположил, куда все-таки могли увезти тяжелобольного фигуриста.

По словам специалиста, наилучшим вариантом для Костомарова будет Германия: там развиты эндопротезирование, реабилитация. В России это также есть, но здесь пользуются импортными изделиями, заметил специалист.

«В такой тяжелой ситуации, если есть финансовые возможности, я бы поддержал Германию», - сообщил врач.

Резепов добавил, что эта страна лучше всего подходит для начального этапа реабилитации.

«Там подбор специальных вещей для ампутантов на очень высоком уровне», - сказал он и отметил, что «на месте родных» так же бы «сохранял тишину».

Ранее мы писали о реакции Домниной на громкие новости о тайном переводе Костомарова из «Коммунарки» за границу.