Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина раскрыла правду о его переводе за границу

46-летний Роман Костомаров поступил в больницу «Коммунарка» 10 января. За четыре месяца он перенес три сложнейшие операции по ампутации, два инсульта, две медикаментозные комы, а также несколько хирургических вмешательств для формирования культей. Сейчас же, по информации источников, он идет на поправку и активно восстанавливается. Об этом сообщил и сам фигурист, недавно впервые вышедший на связь с поклонниками в социальной сети. Он выставил фотографию из больничной палаты и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Однако после этого началась череда слухов.

Многие заподозрили, что снимок Роман сделал уже вовсе не в «Коммунарке», и именно поэтому так долго не было никаких новостей о его самочувствии. А затем и вовсе появилась информация от «проверенного источника», что спортсмена действительно давно выписали из столичной клиники и перевезли за границу. Правда, не уточнялось, куда именно транспортировали пациента.

Громкие новости о тайном переводе Костомарова достигли и его супруги Оксаны Домниной. Она опровергла все эти сплетни и заявила, что, как и прежде, даже речи не идет о том, чтобы лететь за границу. Напомним, что несколько месяцев назад общественность уже обсуждала, что олимпийский чемпион будет проходить протезирование и реабилитацию не в России, а в Германии. Но и тогда его жена говорила, что это не так.

«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», - сообщила Домнина РБК.

Ранее на послание Костомарова из больницы отреагировала Татьяна Тарасова. Знаменитый тренер заявила, что радоваться за фигуриста еще очень рано.