«Там хорошо»: Кристина Асмус раскрыла, куда переехала от Гарика Харламова

Актриса Кристина Асмус сообщила, что переехала в собственный дом. Знаменитость съехала от бывшего мужа Гарика Харламова еще в 2023 году, но говорилось, будто артистка приобрела квартиру.

«Вообще-то я переехала не в квартиру, а в дом. Уже полгода назад. Живется мне там хорошо», — сообщила Асмус. Ее слова приводит сайт Woman.ru.

Журналисты пообщались с актрисой на вручении «Золотого Орла». На мероприятии, проходившем на «Мосфильме», присутствовал молодой человек Асмус – Роман Евдокимов. Актеры позировали отдельно и не воссоединились после фотографирования.

Напомним, ранее Асмус с дочерью проживали в доме Харламова. Бывшие супруги жили на разных этажах. Там же нередко находилась мама Харламова.

Недавно Асмус отдыхала в Сочи. Актриса выложила фото в купальнике – поклонники сделали ей комплимент по поводу подтянутой фигуры.