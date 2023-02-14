«Там камень не большой»: Лариса Долина раскрыла подробности недавнего предложения

Несколько дней назад в Сети появились кадры, как 67-летней Ларисе Долиной сделали предложение во время концерта в Сургуте. Мужчина преподнес кумиру цветы, кольцо и предложил певице стать его женой. Артистка оказалась поражена таким поворотом событий, но все-таки отказала поклоннику, оставив себе подарки из уважения к нему.

По признанию Долиной, причина ее отрицательного ответа проста – она просто видела этого фаната впервые в жизни. Она действительно сейчас свободная женщина, но это не значит, что она готова выйти замуж за первого встречного. Как и любой женщине, ей нужно общение, ухаживания, и только после долгого узнавания друг друга она бы смогла подумать над предложением.

«С какой стати я должна была соглашаться, если я человека первый раз в жизни вижу? До этого на концертах я его никогда не видела. Я хотела вернуть ему кольцо, он сказал, что оставила себе. Оставила. Кольцо с бриллиантами подарил. Там камень не очень большой, но красивое кольцо», - рассказала Лариса Александровна в интервью Пятому каналу.

Напомним, что певица была замужем трижды, но ни один из браков не имел счастливый конец. Последним избранником Долиной стал продюсер Илья Спицын. У них была разница в возрасте 13 лет, однако это не помешало им создать союз, который смог продержаться 18 лет. О причинах звездного развода практически ничего неизвестно. По слухам, Спицын в какой-то момент собрал все свои вещи и ушел в другую семью.

Ранее Николай Басков выгнал Ларису Долину из музыкально-развлекательного шоу.